РИАМО – 22 окт. В розничные сети от поставщиков стала поступать информация о том, что цены на гречневую крупу будут повышаться, речь идет о росте на 20-25%, пишет во вторник газета «Ведомости».

В «Ашан» и «Ленту» информация о возможном подорожании гречки стала поступать с сентября. При этом в «Ашане» подчеркнули, что такое происходит впервые с 2017 года.

«Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов приводит такие цифры: поставщики повышают цену на 25–50% до 59 рублей за 1 килограмм. Растет оптовая цена, по которой покупают гречку производители фасованной продукции, последнее резкое повышение цен на гречку было три года назад», – отмечается в сообщении.

Рост оптовых цен на фасованную гречку подтверждает и исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков – он достигает 5–30%.

По его словам, рост неизбежен. Посевные площади, по разным оценкам, сократились в стране на 18-22%. В сезоне-2018/19 производство гречки снизилось с 506 тысяч тонн до 467 тысяч тонн.