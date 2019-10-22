РИАМО – 22 окт. В кинотеатре Дворца культуры «Россия» в Серпухове в честь Дня народного единства все желающие абсолютно бесплатно смогут посетить показ фильма «Спасти Ленинград» режиссера Алексея Козлова, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Картина основана на реальных событиях и рассказывает о трагедии на барже 752, произошедшей в сентябре 1941 года. Судно, перевозившее около 1,5 тысячи пассажиров из Осиновца на другой берег Ладоги, потерпело крушение в шторм, а также было бомбардировано вражескими самолетами, прилетевшими на сигнал SOS. Погибло более тысячи человек. Данные о трагедии на барже 752 были засекречены до 2004 года и до сих пор о крушении судна знают лишь немногие», – говорится в сообщении.

Показ приурочен к празднованию Дня народного единства.

Бесплатные сеансы можно посетить 3 и 4 ноября. Начало в 9:00.