РИАМО - 22 окт. Гостехнадзор министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провел очередной этап комплексной профилактической операции «Трактор-2019» на территории региона, в ходе которого было выявлено более 640 нарушений, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Профилактическая операция «Трактор – 2019» на территории Подмосковья проводилась с 7 по 19 октября. В настоящее время в регионе зарегистрировано более 90 тысяч самоходных машин и прицепов к ним, в АПК – более 8 тысяч единиц. Из них проверено в ходе операции 1 082 единицы с проведением разъяснительной работы с владельцами», – сказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

В профилактической операции принял участие весь личный состав управления Гостехнадзора Минсельхозпрода региона совместно с управлением ГИБДД по Московской области.

«В ходе проведения операции выявлено и пресечено 641 административное правонарушение. Из которых 34 сельхозмашины не зарегистрированы, 198 – не прошли технический осмотр, 293 единицы эксплуатировались с техническими неисправностями. У трактористов проверялись документы, 97 лиц управляли сельхозтехникой без удостоверений тракториста-машиниста, 12 человек не имели страховки», – подчеркнул Разин.

Первостепенное значение при проверках уделялось исправности эксплуатируемых тракторов и другой сельхозтехники, а также соответствию номерных агрегатов регистрационным данным и порядку допуска лиц к управлению.

«Вынесено 115 предупреждений о недопустимости нарушения. Аграриям разъяснены правила безопасной эксплуатации тракторов и другой техники», – отметил министр.

Несмотря на завершение операции «Трактор-2019», контроль за соблюдением правил при эксплуатации сельхозтехники на территории Московской области продолжится.