РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 окт. ГИБДД Люберец проводит проверку по факту наезда иномарки на 11-летнюю девочку в Лыткарине, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

21 октября в 19:30 водитель Hyundai Getz в районе дома №5/3 на улице Первомайская в Лыткарине при повороте налево наехал на 11-летнюю девочку. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Ребенка с травмами различной степени тяжести госпитализировали в лечебное учреждение. По факту ДТП проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что ребенок в момент наезда находился на проезжей части без сопровождения взрослых. Световозвращающие элементы на темной верхней одежде юного пешехода отсутствовали.