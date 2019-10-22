РИАМО - 22 окт. В центре Москвы полицейские задержали водителя такси, который несколько раз ударил ножом пассажира, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Бытовая ссора между мужчинами произошла на Тестовской улице.

«В ходе конфликта водитель высадил 32-летнего москвича из салона автомобиля такси. При этом ножом он нанес пассажиру ранения в поясничную область и левую кисть. Наряд скорой медицинской помощи доставил мужчину в больницу», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД на Краснопресненской набережной остановили автомобиль такси и задержали находившегося за рулем подозреваемого – 52-летнего жителя столицы.

Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Мужчину отпустили под подписку о невыезде.