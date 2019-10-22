РИАМО - 22 окт. На территории Подмосковья в 2019 году построили 348 километров тротуаров, сообщил во вторник министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

«Программа по ремонту тротуаров в этом году завершена, мы обустроили и построили 600 объектов протяженностью 348 километров», - сказал Гержик на заседании регионального правительства.

Он уточнил, что строили тротуары там, где были запросы жителей или опасные участки дорог.

Ширина тротуаров должна быть не менее 1,5 метров, лучше 2 и более метра.

«Строительство тротуаров существенно снижает количество наездов на пешеходов и количество ДТП. С 2017 года количество погибших от наездов снизилось в два раза именно потому, что мы строили тротуары и будем продолжать их строить», - уточнил министр.