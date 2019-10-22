РИАМО - 22 окт. В Подмосковье завершается ремонт региональных и муниципальных дорог, работы выполнены почти на 100%, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

«На сегодняшний день региональная сеть дорог отремонтирована на 100%. Мы выполнили ремонт почти 1,7 тысячи километров дорог. Муниципальная сеть (отремонтирована – ред.) на 99%, дорожные службы завершают сезон ремонта дорог 2019 года», – сказал Гержик.

Он добавил, что многие муниципальные образования завершили ремонт дорог досрочно. Один муниципалитет в работе – Зарайск. Там ремонт завершат до 25 октября.

Кроме этого, вместе с мэрией Москвы реализуется программа ремонта дорог к СНТ.

«На сегодняшний момент объем финансирования этой программы составляет на три года 3,3 миллиарда рублей. В этом году мы имеем в плане 60 дорог. На сегодня все дороги, связанные с ремонтом, уже выполнены, это 75% объема. Плановое завершение ремонта – 5 ноября, погода позволяет», – заключил Гержик.