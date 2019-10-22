РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 окт. В подмосковных Люберцах установили два контейнера в виде сердца для сбора пластиковых крышечек, сообщил председатель народного экологического совета Евгений Олой.

Контейнеры установлены в рамках регионального проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия». Первый контейнер находится в парке «Наташинские пруды», второй – на улице Дружбы в микрорайоне Самолет.

«Проект «Добрые крышечки» – это социально-экологический проект, он начал свое существование еще в 2016 году, направлен на помощь деткам с особенностями развития. Крышечки собираются инициативными гражданами, после чего они сдаются региональному оператору «ЭкоЛайн-Воскресенск». Также жители могут сами их сдавать на пункты переработки», – сказал Олой.

По его словам, деньги, вырученные за крышки, поступают в фонд «Добрые крышечки».

«На эти деньги покупается разная техника. Например, инвалидные коляски», – заключил Олой.