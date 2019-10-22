РИАМО - 22 окт. Подмосковный аэропорт Жуковский подключился к системе tax free, таким образом в этой воздушной гавани иностранные граждане смогут получить компенсацию НДС при вывозе купленных товаров за пределы Евразийского экономического союза, пишет во вторник «Российская газета».

«Распоряжение правительства об этом опубликовано на интернет-портале правовой информации. Всего в списке 22 автомобильных, морских и воздушных пункта пропуска», – отмечается в статье.

Система tax free заработала в России в 2018 году. Первыми ее запустили Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Затем подключились города, где проходил чемпионат мира по футболу: Казань, Саранск, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург. В июле 2019 года перечень локаций был дополнен Великим Новгородом.

По системе tax free возвращается налог на добавленную стоимость с покупок, сделанных иностранными гражданами, при выезде из страны. Иностранцы смогут вернуть себе часть стоимости покупки, если приобрели в России товаров больше, чем на 10 тысяч рублей. На подакцизные товары tax free не распространяется.

Международный аэропорт Жуковский располагается на юго-востоке Московской области в 23 километрах от столицы. Аэропорт находится на территории аэродрома Раменское с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5,5 километров), что позволяет осуществлять прием пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа.

Торжественное открытие аэропорта состоялось 30 мая 2016 года.