РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 окт. На клумбах подмосковных Люберец осенью текущего года высадили более 160 тысяч луковиц тюльпанов, сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

«На территории Люберец осенью посадили более 160 тысяч луковиц тюльпанов. Посадка прошла на общей площади около 1,7 тысячи квадратных метров», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что кроме тюльпанов сотрудники городских служб высадили и кустарники, а также укрыли щепой перед наступлением холодов 51 клумбу.

«Цветы распустятся уже следующей весной и будут радовать жителей и гостей Люберец», – заключил Ружицкий.