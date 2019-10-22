РИАМО - 22 окт. Главы муниципалитетов Подмосковья должны активно работать с региональными операторами, чтобы уйти от срывов по срокам вывоза мусора, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я хочу обратить внимание всех глав территорий на работу с региональными операторами. Это нелегкая работа, но вместе с тем мы видим положительную динамику, и здесь очень важно тем муниципалитетам, которые западают, непосредственно работать с регоператорами», – сказал Воробьев.

Он добавил, что жалоб стало поступать меньше, но в некоторых случаях нужен прямой контроль.

«Искать причины тех или иных срывов. По-прежнему хоть и видим снижение жалоб, но где-то в каких-то территориях ситуация должна быть под нашим контролем», – заключил глава региона.

С начала текущего года Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов. Теперь на контейнерных площадках в муниципалитетах мусор собирают в двух типах баков: в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.