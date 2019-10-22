РИАМО – 22 окт. К 2024 году Подмосковье должно прирастать на 100 миллиардов рублей инвестиций в год, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В рамках указа президента каждая территория должна обеспечить 25% инвестиций ежегодно. В нашем случае это порядка триллиона в текущем году, а к 2024 году мы должны прирастать практически на 100 миллиардов рублей инвестиций в год», – заявил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что привлечение инвестиций позволит решить массу проблем, в том числе социальных.

«Это непростая задача, но очевидно приоритетная. Потому что это рабочие места, это наша экономическая мощь, а значит возможность решать множество социальных проблем и вопросов», – резюмировал Воробьев.