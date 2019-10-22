РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 окт. Во вторник утром из-за сбоя электроэнергии отключили отопление и горячую воду в многоквартирном доме, административном и складском корпусах на улице Школьная в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (22 октября – ред.) в 5:00 из-за сбоя электроэнергии произошла остановка котельной, обслуживающей многоквартирный дом, административные и складские корпуса на улице Школьная, 50. В связи с этим в настоящее время в этих корпусах нет отопления и горячей воды», – говорится в сообщении.

После проведения работ по подключению котельной ситуация войдет в рабочее русло.