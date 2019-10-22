РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 окт. Полицейские МУ МВД России «Люберецкое» присоединились к акции «Подросток – игла», в ходе которой рассказали школьникам округа о негативных последствиях наркозависимости, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В рамках операции «Подросток – игла» сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» и представители Общественного совета при МУ МВД провели антинаркотическую беседу для учащихся общеобразовательных учреждений Люберец. Школьникам продемонстрировали короткометражные фильмы, рассказывающие о стадиях наркозависимости, пагубном воздействии наркотических средств на организм человека», – говорится в сообщении.

Полицейские прочитали подросткам лекцию по профилактике наркомании и распространения наркотических и психотропных веществ, рассказали о видах наркотических средств, признаках и последствиях их употребления. Также они дали советы по снижению риска употребления наркотиков, особое внимание уделили уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.