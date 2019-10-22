РИАМО – 22 окт. Росстат сообщил об увеличении количества семей, чьих доходов хватает только на еду и одежду, рост произошел за счет сокращения доли бедных семей, денег которым хватает только на одежду, пишет РБК.

«Доля российских семей, чьих финансовых ресурсов хватает только на покупку еды и одежды, а на товары длительного пользования (компьютер, холодильник, стиральная машина, мебель и так далее) уже не хватает, в 2019 году увеличилась, следует из данных Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за первый и второй кварталы текущего года», — говорится в сообщении.

В первом квартале 2019 года денег хватало только на еду и одежду у 49,2% семей, это на 0,2% больше показателя предыдущего года. Во втором квартале это число продолжило расти и составило 49,4%.

Также увеличилось количество семей, которые могут позволить себе покупку еды, одежды и товаров длительного потребления, но приобретение автомобиля, квартиры или дачи у них вызывает затруднение, — в первом квартале показатель вырос до 31,7%, во втором - до 32,6%.

Росстат отмечает, что это положительная тенденция, уменьшается количество бедного населения, которое может позволить себе только еду, такие семьи постепенно переходят в группу с чуть более высоким доходом.

При этом больше всего в России именно семей, которые могут позволить себе только еду и одежду. Самое большое количество таких домохозяйств - в Ингушетии (78,8%), Чувашии (70,6%) и Ненецком АО (69,7%).

Доля самых бедных семей, чьих доходов хватает только на еду, больше всего в Алтае (37%), Пензенской области (31,6%), Кабардино-Балкарии (30,1%).

Эксперты подчеркнули, что исследование имеет «субъективно-психологический аспект», при ответе на вопросы респонденты могли ориентироваться на разные критерии и показатели при оценке своих доходов и необходимых для себя товаров.