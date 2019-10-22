РИАМО - 22 окт. Жители Подмосковья стали реже отправлять повторные жалобы на портал «Добродел», сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За неделю на 18% снизились повторные обращения. Это очень важный акцент», - сказал Воробьев на заседании регионального правительства.

Он добавил, что абсолютное большинство территорий начали очень активно отрабатывать и не допускать повторных обращений.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.