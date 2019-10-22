РИАМО – 22 окт. В нынешнем году спрос на бензин в России продемонстрировал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%, эксперты отмечают, что за минувшие 10 лет более заметное снижение фиксировали лишь в 2015-м – на 1,9%, пишет во вторник газета «Известия».

Опрошенные изданием аналитики в один голос заявили о том, что эксплуатация автомобиля в целом стоит недешево - здесь и транспортный налог, и расходы на парковку, и штрафы.

«С января по сентябрь суммарное потребление бензина сократилось почти на 1% к аналогичному периоду прошлого года. Причем на конец июля цифра доходила до 1,4%, и лишь неожиданный подъем спроса в августе немного улучшил ситуацию», – отмечается в статье.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев заявил «Известиям», что отклонение от среднегодовых колебаний – это тревожный знак.

«За январь-август 2019 года потребление бензина в России снизилось на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года –– до 23,74 миллиона тонн», – добавил гендиректор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов.

Аналитик считает, что оценка может быть даже занижена из-за некоторой погрешности балансового метода, использующегося для подсчета профильной аналитики.

Собеседники издания в Минэнерго заявили, что не наблюдают значительного сокращения отгрузок бензина на внутренний рынок в этом году.

Продажа бензина на бирже, где реализуется около 20-25% всего топлива, за три квартала 2019 года снизилась на 0,7%.

Слабый спрос на топливо объясняют прежде всего уменьшением потребительской активности соотечественников.

Так, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов уточнил, что снижение потребления не связано с ценами на бензин.

«Эксплуатация автомобиля стоит недешево – транспортный налог, расходы на парковку, штрафы. Поэтому в крупных городах люди начинают чаще использовать другие способы передвижения, например, общественный транспорт или такси. Последние же активнее переходят на газ, так как он дешевле», – подчеркнул он.