РИАМО – 22 окт. Согласно данным опроса Hi-Tech Mail.ru, порядка 18% россиян считают мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники, сообщает ТАСС.

Опрос показал, что чаще всего в домах российских граждан, помимо традиционных бытовых приборов, можно встретить микроволновую печь (84%), блендер (77%), мясорубку (62%), электрический обогреватель (59%), мультиварку (59%) и кофеварку (39%), а также кухонный комбайн (36%).

«Почти нетронутыми стоят роботы-пылесосы, хлебопечки, парогенераторы и отпариватели, а также электрические обогреватели. Самой бесполезной покупкой опрошенные выбрали мультиварку (18%)», – отмечается в материале.

При этом чаще всего опрошенные пользуются лишь микроволновкой, блендером, посудомоечной машиной, мультиваркой и мясорубкой.

Самой желанной техникой для участников опроса стали робот-пылесос (34%), посудомоечная машина (28%), кофеварка (23%), очиститель (увлажнитель) воздуха (20%) и машина для сушки одежды (14%).

Большинство опрошенных перед покупкой изучает функциональность приборов (78%), обращает внимание на цену (70%) и производителя (60%).

В опросе приняли участие более 5 тысяч российских пользователей портала Hi-Tech Mail.ru. Исследование проводилось с 10 по 20 октября 2019 года.