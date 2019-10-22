РИАМО - 22 окт. В Подмосковье 49-летний юрист пытался через посредника передать заключенному СИЗО мобильный телефон, также он дал взятку должностному лицу, в итоге злоумышленник был задержан и сам стал фигурантом уголовного дела, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Следствием установлено, что 17 октября 2019 года обвиняемый через посредника передал взятку должностному лицу ФКУ СИЗО-8 УФСИН России по Московской области в размере 50 тысяч рублей за передачу в камеру СИЗО мобильного телефона. При передаче денежных средств посредник был задержан», — говорится в сообщении.

Юристу уже избрали меру пресечения, он находится под стражей.

Уголовные дела возбуждены за покушение на мошенничество и дачу взятки должностному лицу. Следователи собирают доказательственную базу, планируется провести допрос соучастников преступления. Расследование уголовного дела продолжается.