РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 окт. Около 350 пожаров зафиксировали в подмосковном Красногорске с начала текущего года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Красногорск сообщает, что с начала 2019 года на территории городского округа произошло 347 пожаров, на которых погибли 4 человека и получили травмы 3», - говорится в сообщении.

Также в материале напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей.