РИАМО - 22 окт. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, зарезавшего мужчину и женщину в одном из хостелов на территории новой Москвы, кроме того, еще четверо граждан были госпитализированы, сообщается на сайте столичного Главного следственного управления Следственного комитета РФ.

Утром во вторник в хостеле, расположенном в новой Москве, обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Еще четверо пострадавших доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», – говорится в сообщении.

Задержан подозреваемый мужчина, который в ближайшее время будет доставлен в следственный отдел.

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, подчеркивается на сайте.