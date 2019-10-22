РИАМО – 22 окт. Дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром во вторник на железнодорожном переезде около станции Ивантеевка, инцидент никак не повлиял на график движения поездов, сообщается на официальном сайте МЖД.

«Сегодня в 5:36 на оборудованном светозвуковой сигнализацией железнодорожном переезде около станции Ивантеевка в Московской области водитель легкового автомобиля, по предварительной информации, выехал на пути и совершил столкновение с пригородным поездом, следовавшим без пассажиров», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, локомотивная бригада и водитель не пострадали. ДТП не повлияло на движение поездов, уточняется на сайте.

Московская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для вашего здоровья и жизни, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад, резюмируется в материале.