РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 окт. Жители подмосковного Красногорска могут до 15 ноября подать заявку на участие в конкурсе короткометражных фильмов и социальной рекламы «Шаг навстречу», сообщил «РИАМО в Красногорске» директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун.

«Мы совместно с администрацией горокруга Красногорск во второй раз проводим фестиваль-конкурс «Шаг навстречу». Участие могут принять все желающие – дети, студенты, взрослые, бабушки и дедушки. Все, кому есть, что сказать о несправедливости или, наоборот, о чем-то хорошем в окружающем мире. Тем очень много», – сказал Ковтун.

Он отметил, что жители могут сами выступить в роли актеров, а также привлечь друзей и родственников и создать собственный мини-фильм о том, что их волнует. Главное условие – работы должны быть сняты на социальную тематику и выполнены на любительском уровне.

Заявку можно направить до 15 ноября на электронную почту parkikrasnogorska_org@bk.ru.

Награждение победителей состоится 7 декабря в доме культуры «Опалиха».