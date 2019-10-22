РИАМО – 22 окт. В Москве по факту бесследного исчезновения 12-летнего ребенка проводится проверка, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

«Ребенок 18 октября 2019 года ушел из дома, расположенного в центре Москвы, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», – сказала Иванова.

По данному факту следственными органами незамедлительно организована доследственная проверка.

Следователями проводятся комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление местонахождения ребенка, дополнила Иванова.

«Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Сергея Бобкова просьба сообщить по телефонам: 8 (495) 690-44-51 – дежурная служба ГСУ СК России по городу Москве», – резюмировала представитель пресс-службы.