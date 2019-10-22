РИАМО - 22 окт. Энергетики «Россети Московский регион» высадили деревья и кустарники в качестве компенсации за вырубленные в охранной зоне высоковольтной линии электропередачи, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Новые деревья появились на территории поселка Кратово в Раменском городском округе.

«Мероприятие прошло в рамках инициированной электросетевой компанией компенсационной посадки древесно-кустарниковой растительности в связи с необходимостью проведения вырубок в охранной зоне высоковольтной линии электропередачи 110 кВ «ЦАГИ-Донино», проходящей по территории Раменского и Жуковского городских округов», – говорится в сообщении.

Вырубка необходима для содержания энергообъектов в нормативном состоянии, возможности их своевременного и оперативного обслуживания и ремонта, исключения риска падения деревьев. На территории поселка посадили 150 кустов сирени и 150 саженцев яблони. Приобретение растений и их доставку взяли на себя энергетики.

«Участниками компенсационной высадки стали не только энергетики и представители общественных организаций, но и местные жители», – добавляется в сообщении.

Директор филиала «Южные электрические сети» Михаил Ежокин рассказал, что о намерении провести компенсационные посадки в Раменском и Жуковском компания проинформировала население, руководство прилегающих к линии электропередачи учреждений и администрации муниципальных образований еще в конце прошлого года.

С учетом пожеланий жителей компенсационные высадки уже прошли в мае и сентябре этого года в Жуковском и 19 октября – в Кратове.