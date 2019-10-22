РИАМО - 22 окт. С 26 октября Каховскую линию столичного метро полностью закроют для пассажиров в связи со строительством Большой кольцевой линии, закрытие необходимо для скорейшей реконструкции и технического переоснащения станций и тоннелей для их последующего включения в состав нового кольца, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«Станции «Каширская», «Варшавская» и «Каховская» вновь откроются для пассажиров Московского метрополитена уже в составе Большой кольцевой линии. На время закрытия пассажиры смогут пользоваться станциями «Каширская» Замоскворецкой линии и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро», - отмечается в материале.

Также для удобства пассажиров будет работать прямой компенсационный автобусный маршрут с остановками у закрытых станций метро.

Для проезда пассажиры могут пользоваться регулярными маршрутами наземного городского транспорта. До станции «Варшавская» пассажиры смогут доехать, воспользовавшись троллейбусными маршрутами №№60 и 72 от станции «Каховская», а также №40 от станции «Нагатинская».



От станции «Каширская» до станции «Варшавская» будет курсировать автобус №607. От станции «Каширская» также можно будет доехать на автобусе №908 до станции «Нахимовский проспект», чтобы воспользоваться Серпуховско-Тимирязевской линией.



«Также обращаем внимание автомобилистов, что с 26 октября в районах Нагорный, Нагатино-Садовники и Москворечье-Сабурово изменится схема движения: будет обеспечен приоритетный проезд городского транспорта», - подчеркивается в сообщении.



В частности, будет установлен запрет на выезд с дворовой территории в районе дома №16 по Каширскому шоссе на данную магистраль, а также на выезд на разворотную петлю автобуса №607 в районе дома №25/24 по Каширскому проезду. Выделенные полосы будут организованы на съезде с Нахимовского проспекта на Варшавское шоссе в сторону области, на съезде с Каширского шоссе при движении в центр на Коломенский проезд, на съезде с Коломенского проезда на Каширское шоссе в сторону области. Узнать обо всех ограничениях можно на сайте transport.mos.ru.



Каховская линия была открыта для пассажиров в 1969 году, сейчас ее инфраструктура нуждается в масштабном обновлении для корректной работы в условиях высокой интенсивности перевозок. Здесь проведут ремонт платформ, модернизируют системы, отвечающие за безопасность движения поездов. Также строители поменяют облицовку путевых стен и платформ, реконструируют оборотные тупики, заменят часть верхнего строения пути и практически все инженерные системы.



До реконструкции интервал движения поездов на станциях Каховской ветки составлял пять минут. После включения этой ветки в состав БКЛ перерыв между поездами будет соответствовать графику новой кольцевой линии, а количество поездов вырастет в разы.



Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней будут 31 станция и два электродепо. БКЛ разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускать станции на Большом кольце будут поэтапно.