РИАМО - 22 окт. В ночь на вторник на юго-западе Москвы произошел пожар в многоэтажке на Болотниковской улице, в результате происшествия погиб один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

Сообщение о пожаре на пятом этаже дома №17 по Болотниковской улице поступило МЧС в 02:53.

«В ходе тушения пожара из горящей квартиры спасены три человека. Принятыми мерами в 03:24 пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров. К сожалению, в результате происшествия есть погибший», — говорится в сообщении.

В тушении пожара участвовали шесть единиц техники и 22 человека.