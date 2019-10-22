РИАМО - 22 окт. На севере Москвы в связи со строительными работами ограничили движение на Ангарской улице, ограничение будет действовать до 15 декабря, а также в апреле 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Из-за строительных работ на Ангарской улице ввели ограничения движения транспорта. Они будут действовать до 15 декабря этого года и с 10 по 25 апреля 2020-го», - говорится в сообщении.

Поэтапно будут перекрывать одну полосу движения с сохранением существующего количества полос за счет временных расширений. Ограничение действует на Ангарской улице в районе дома №33.