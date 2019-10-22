РИАМО - 22 окт. В парке на набережной в столичной Капотне появится павильон кафе на 30 мест с зоной бара, служебным помещением и туалетной комнатой, площадь кафе составит более 150 квадратных метров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В парке на набережной в Капотне приступили к созданию павильона кафе. Работы проводят в рамках благоустройства и озеленения территории», - говорится в сообщении.

Кафе построят в центральной части парка недалеко от павильона, где будет находиться Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) и спасатели. Павильоны оформят в едином стиле.

«На данный момент подготовлено железобетонное основание для устройства будущего кафе и открытой террасы. В скором времени специалисты приступят к монтажу павильона: с помощью металлоконструкций сформируют его каркас — возведут колонны, затем смонтируют связующие балки и конструкции кровли. После приступят к внутренней и внешней отделке. Павильон будет оснащен системами освещения, водоснабжения и отведения, а еще отопления и кондиционирования. Также приступят к устройству открытой террасы», — сказал сотрудник пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

Площадь кафе составит более 150 квадратных метров. В нем будут зал на 30 мест, зона бара, служебное помещение и туалетная комната. Заведение смогут посещать как гости парка, так и горожане, которые ожидают получения услуги в Государственной инспекции по маломерным судам.

«Перед кафе будет обустроена открытая терраса, выйти на которую можно будет с двух сторон. Ее площадь составит более 106 «квадратов», на ней смогут разместиться 34 посетителя», — добавил сотрудник пресс-службы.

В парке уже обустроили бульвар и пешеходную зону вдоль набережной. Завершаются работы по созданию экотроп. Кроме того, здесь организуют детские и спортивные площадки.

На территории запланировано дополнительно высадить деревья и кустарники. Благоустройство планируется завершить в этом году.