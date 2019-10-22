РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. В микрорайоне Кузнечики Подольска сгорел один из припаркованных автомобилей в ночь с понедельника на вторник, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«В микрорайоне Кузнечики в ночь с понедельника на вторник загорелся автомобиль. К моменту прибытия пожарных он обгорел по всей площади. Также в результате возгорания пострадал и рядом стоящий автомобиль. Погибших и пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работали две автоцистерны и восемь человек.