РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. В подмосковном Подольске пожарные потушили возгорание в одной из саун на Большой Серпуховской улице, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«В Подольске в ночь с 21 на 22 октября произошло возгорание в одной из построек сауны «Буржуй Club» на Большой Серпуховской улице. Пожар ликвидирован. Пострадавших и погибших нет», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте пожара работало 6 автоцистерн и 30 человек.