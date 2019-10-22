РИАМО – 22 окт. В Москве в Олимпийском центре имени братьев Знаменских 26 октября пройдет фестиваль «ГТО с учителем», в котором примут участие свыше тысячи человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«26 октября в Олимпийском центре имени братьев Знаменских состоится фестиваль «ГТО с учителем». В нем примут участие более тысячи человек», – говорится в сообщении.

К командному зачету допускаются сборные школ. В них должно быть 12 человек – пять девушек, пять юношей и два учителя. Педагоги будут выполнять входящие в комплекс ГТО упражнения вместе с учениками. В программе – бег на 30 метров, прыжки в длину с места, подтягивание, стрельба из электронного оружия и другие упражнения. Победители и призеры получат кубки и медали.

На фестивале также будет проводиться личный зачет – в нем могут принять участие все горожане. Для этого нужно зарегистрироваться.

«В системе столичного образования созданы отличные условия для того, чтобы дети могли знакомиться с различными видами спорта и развивать свои физические возможности каждый день. Старшие школьники понимают, что выполнение нормативов ГТО не только дает им дополнительные баллы при поступлении в вузы – постоянные тренировки помогают поддерживать хорошую физическую форму. Ребята мотивированны, это видно на уроках физкультуры, они стараются, тренируются», – заявил преподаватель физической культуры школы №58 Роман Чуканов.

Весь комплекс нормативов ГТО можно выполнить в центре тестирования «Воробьевы горы» и Центре патриотического воспитания и школьного спорта, а часть нормативов – еще на 216 площадках столичного департамента образования и науки. В 2018 году знак ГТО получили более 63 тысяч учащихся.

Центр патриотического воспитания и школьного спорта проводит зимний и осенний фестивали ГТО, Московский фестиваль ГТО и фестиваль «ГТО – всей семьей». В 2018/2019 учебном году в мероприятиях приняли участие 126670 школьников, членов их семей и педагогов. Во время проведения акции «Московская смена» нормы ГТО сдали 400 человек. Расписание мероприятий опубликовано на сайте Центра патриотического воспитания и школьного спорта.