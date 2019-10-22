РИАМО – 22 окт. В кинотеатрах сети «Москино» столичного департамента культуры пройдут бесплатные показы фильмов, которые сняли по известным произведениям русских писателей, посмотреть киноленты можно будет в кинотеатрах «Факел», «Юность» и «Звезда» с 9 по 30 ноября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 9 по 30 ноября в кинотеатрах городской сети «Москино» столичного департамента культуры пройдут бесплатные показы фильмов, снятых по известным произведениям русских писателей. Картины для программы «Синематека: краткое содержание» выбирали историки, журналисты, писатели и кинокритики. Перед началом просмотра они расскажут о том, как создавались литературные произведения, что повлияло на их авторов, какие темы были отражены в экранизированных романах и повестях», – говорится в сообщении.

Фильмы из архива «Москино» покажут с 35-миллиметровой пленки в кинотеатрах «Звезда», «Факел» и «Юность». Вход на сеансы свободный, без предварительной регистрации.

Как отметили в пресс-службе городской сети кинотеатров «Москино», показы будут полезны для школьников, которые смогут познакомиться с важными литературными произведениями.

Программа начнется 9 ноября в 12:20 в кинотеатре «Факел» с просмотра картины «Гроза» (1933) Владимира Петрова. Работая над сценарием фильма по пьесе Александра Николаевича Островского, режиссер старался максимально следовать оригинальному тексту. Кинокартина была отмечена как один из лучших фильмов на Венецианском кинофестивале в 1934 году.

«А 13 ноября в 20:40 в этом же кинотеатре можно будет увидеть фильм «Идиот» (1958) Ивана Пырьева. Он снят по первой части одноименного романа Федора Михайловича Достоевского и рассказывает о появлении князя Мышкина в доме Епанчиных и знакомстве с Настасьей Филипповной. Актера на главную роль режиссер искал больше 10 лет, в итоге князя Мышкина сыграл Юрий Яковлев. Во время вступительной лекции перед показом картины журналист и кинокритик Снежана Петрова расскажет о том, как образ мученика, который олицетворяет князь Мышкин, трансформировался в литературе и кинематографе», – дополняется в материале.

Кинотеатр «Юность» 16 ноября в 14:00 приглашает посмотреть фильм «Майская ночь, или Утопленница» (1952) по одноименной повести Николая Васильевича Гоголя. Киносказку снял Александр Роу, создатель еще 14 фильмов для детей. Перед показом состоится лекция, на которой зрители узнают много нового о мистицизме Гоголя и его любви к фольклору.

Кроме того, 30 ноября в 14:00 в кинотеатре «Юность» покажут фильм «Три толстяка» (1966) Алексея Баталова и Иосифа Шапиро. Это экранизация сказки Юрия Олеши про страну, в которой правили безжалостные толстяки. Устоявшийся порядок нарушают восставшие рудокопы во главе с отважным гимнастом Тибулом (Алексей Баталов). Во время лекции перед началом сеанса историк и писатель Алексей Дурново расскажет о том, как снимался этот фильм.

Завершится программа в кинотеатре «Звезда» 23 ноября в 15:00 показом фильма «Вий» (1967) Константина Ершова и Георгия Кропачева. Это экранизация одноименной повести Гоголя и одна из самых мистических советских картин. На вступительной лекции перед началом сеанса расскажут о зарождении и развитии образа нечисти в произведениях Гоголя. Ее прочтет филолог и писательница Юлия Щербинина.

Полное расписание опубликовано на сайте «Москино».

Бесплатные показы фильмов, объединенных важной темой или связанных с жизнью и творчеством известных режиссеров и актеров, – добрая традиция «Москино». В городскую сеть входит 13 современных кинотеатров, оснащенных новейшим техническим оборудованием.