РИАМО – 22 окт. В подмосковном городском округе Королев полицейские задержали мошенницу, которая похитила более 100 тысяч рублей у 94-летнего пенсионера, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Накануне в результате оперативно-разыскных мероприятий была задержана 47-летняя уроженка ближнего зарубежья, подозреваемая в совершении мошенничества.

«Установлено, что к злоумышленнице на улице подошел 94-летний пенсионер с просьбой подсказать дорогу к стоматологической поликлинике. В ходе беседы мужчина пояснил, что хочет заменить себе коронку на зубе, на что женщина предложила свою помощь и сообщила о том, что у нее есть родственник, который лечит зубы намного качественней и дешевле, чем в обычной поликлинике. Пожилой человек согласился оплатить услугу, сообщив о своих сбережениях, находящихся в банке. После этого мошенница ответила, что она якобы является социальным работником и у нее на учете множество пенсионеров, поэтому она может помочь забрать деньги из кредитного учреждения», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Затем, надев парик и солнцезащитные очки, правонарушительница вместе с мужчиной пришла в ближайший банк, где он обналичил более 100 тысяч рублей, после чего они проследовали к автомобилю злоумышленницы.

«Женщина попросила передать ей полученные денежные средства, чтобы их пересчитать и удостовериться, что пенсионера не обманули. Спустя пару минут злоумышленница вернула деньги мужчине, подменив их на билеты «Банка приколов», – добавила Петрова.

Вернувшись домой, пенсионер заметил подмену и обратился в полицию.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, расположенных в банке, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую в совершении преступления возле гостиницы в городе Сергиевом Посаде. При личном досмотре у злоумышленницы были обнаружены и изъяты билеты «Банка приколов» и ранее похищенные денежные средства, которые возвращены потерпевшему», – подчеркнула Петрова.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленнице судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной, совершенных на территории Московской области.