РИАМО – 22 окт. Изменение климата в Московской области делает осень все более теплой, и это несколько сдвигает момент отлета птиц на юг, в то же время нынешняя осень не сказалась на сроках отлета птиц, так как до этого было значительное похолодание, сообщил РИАМО председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

«Птицы в Московской области стали отлетать позднее. Например, журавли в конце 1970-х годов отлетали обычно в 20-х числах сентября. Сейчас они отлетают дней на 10 позже. Вся эта задержка связана с общим потеплением», - сказал Зубакин.

Он добавил, что теплая осень, которая сейчас установилась на территории Подмосковья, никак не повлияла на сроки отлета птиц на зимовку.

«Сейчас теплый период. Но до этого было значительное похолодание, выпадал снег. Многих птиц это похолодание подвигло на оставление региона. А те, кто остался, они не боятся относительно холодной погоды и останутся до возникновения снежного покрова», - добавил Зубакин.

В Московском регионе на текущей неделе сохранится аномально теплая погода. Средняя температура ближайших дней превысит норму на 6-8 градусов. В отдельные дни температура может приблизиться к рекордным показателям. Как ранее отметили синоптики, в Московском регионе повторяется аномально теплая осень 2018 года.