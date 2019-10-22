РИАМО – 22 окт. Московский планетарий 31 октября отпразднует День темной материи, который также называют научным Хэллоуином, посетители смогут бесплатно принять участие в экскурсии, которая пройдет в темноте, а также поучаствовать в тематическом квесте, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Специальную программу ко Дню темной материи подготовили в Московском планетарии. 31 октября посетителей ждет бесплатная тематическая экскурсия под названием «Не бойся темноты», которая пройдет в музее Урании. Гости планетария также смогут поучаствовать в квесте, посвященном тайнам темной материи», – говорится в сообщении.

В пресс-службе Московского планетария уточнили, что День темной материи, который называют еще научным Хэллоуином, отмечается во всем мире третий год подряд.

«Придумавшие его ученые-астрофизики решили, что Хэллоуин – самое подходящее время, чтобы устроить праздник в честь этой таинственной и неуловимой субстанции. В научном сообществе ее в шутку зовут призраком Вселенной», – разъясняется в материале.

Чтобы попасть на экскурсию, нужно приобрести билет в Большой звездный зал на фильм «Призрак Вселенной: в поисках темной материи» на сеанс в 19:30 и зарегистрироваться по ссылке. Сбор участников за час до начала показа. В сопровождении научных сотрудников планетария экскурсанты посетят залы музея Урании, в которых для создания таинственной атмосферы будет приглушен свет. Там гостям расскажут, в чем главная загадка темной материи, из чего она состоит и почему над ее тайной до сих пор бьются лучшие астрофизики мира.

Кроме того, посетители смогут познакомиться с уникальной коллекцией упавших на Землю метеоритов и даже потрогать необычные экспонаты руками. Экскурсия в темноте продлится час. Принять в ней участие смогут до 100 человек, экскурсантов разобьют на группы по 25–30 человек. Возрастных ограничений нет.

Квест «Найди темное в светлом» начнется в 11:00 в интерактивном музее «Лунариум». Участникам игры предстоит отыскать в залах экспонаты, имеющие отношение к темной материи. На них нанесут специальную метку, которую нельзя увидеть невооруженным глазом.

Чтобы поучаствовать в квесте, необходимо купить билет в «Лунариум» и зарегистрироваться по ссылке. В группу смогут войти 20 человек в возрасте от 12 лет и старше.

Традицию проведения тематических дней, посвященных отдельным космическим явлениям и объектам, было решено возродить в честь юбилея планетария. Так, 5 ноября старейшему в России и одному из самых больших в мире Московскому планетарию исполняется 90 лет. В будущем здесь планируют провести День астрономии, День Солнца и День весеннего равноденствия.

По случаю юбилея Московский планетарий также организует цикл научно-познавательных лекций о космосе и астрономии. Известные космонавты, астрофизики, астрономы и мастера астрофотографии рассказывают о том, откуда берется полярное сияние, есть ли жизнь на других планетах, сколько весит лунный грунт и о многом другом. Встречи пройдут до 11 ноября на двух площадках – в самом планетарии и парке «Зарядье».

Кроме того, в «Зарядье» до 20 ноября будет работать бесплатная фотовыставка, посвященная Московскому планетарию. Редкие кадры, объединенные проектом «Лента времени», представлены в павильоне «Купол». Это фотографии из архива планетария с 1929 года до наших дней. Большая часть исторических фотографий демонстрируется впервые.

Здание Московского планетария, построенное по проекту архитекторов Михаила Барща и Михаила Синявского, относится к памятникам эпохи конструктивизма. Авторы проекта гордились гигантским куполом, диаметр которого составляет 25 метров.

Сегодня под ним установлен проектор звездного неба последнего поколения. Благодаря этому уникальному оборудованию гости могут полюбоваться далекими планетами, звездами и созвездиями, а также посмотреть научно-популярные фильмы. Ежедневно планетарий принимает до трех тысяч гостей, а в год его посещают около миллиона человек.