РИАМО - 22 окт. В рамках программы «Миллион деревьев» в Северо-Западном округе столицы до конца осени посадят почти 700 деревьев и свыше 43 тысяч кустарников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По программе «Миллион деревьев» на северо-западе Москвы этой осенью высадят 692 дерева и 43550 кустарников. Дворы и улицы украсят сосны, яблони, рябины, лиственницы, дубы, березы, черемухи, клены, а также сирень, розы, спиреи, кизильник, барбарис и другие растения», - говорится в сообщении.

По данным на сайте, 261 дерево и 18028 кустарников появятся во дворах, а 209 деревьев и 1802 кустарника - на территориях учреждений здравоохранения, образования и соцзащиты. Кроме того, 222 дерева и 3935 кустарников в СЗАО высадят по программе «Лунка в лунку», а еще 19785 кустарников станут живой изгородью во дворах.

Программа «Миллион деревьев» стартовала осенью 2013 года. Тогда в Москве появилось более 3 тысяч молодых деревьев и 25 тысяч кустарников. В настоящее время количество высаженных в столице кустарников превысило 2,5 миллиона, а деревьев —100 тысяч.