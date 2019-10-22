РИАМО - 22 окт. В столичном районе Новокосино в тестовом режиме запустили мобильное приложение для ремонтников ГБУ «Жилищник», с помощью которого электрики и сантехники смогут быстрее принимать заявки жителей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Приложение «Мобильное автоматизированное рабочее место исполнителя» («МАРМИ») синхронизировано с приложением «Госуслуги Москвы» и городским единым диспетчерским центром ЖКХ.

«Благодаря мобильному приложению ремонтники будут более оперативно реагировать на заявки жителей. Горожане в случае необходимости смогут оплатить услуги по безналичному расчету при помощи терминала, который будет у сотрудников управляющей организации. Отчет о проделанной работе поступит жителю мгновенно в приложение «Госуслуги Москвы», где он сможет оставить свой отзыв. Все это сократит время ожидания мастера и обеспечит удобство и для москвичей, и для диспетчеров, и для самих ремонтников», — сказал представитель пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

Благодаря сервису диспетчеру не придется ждать мастера, чтобы передать ему новые заявки и узнать статус предыдущих. В режиме онлайн информация о ходе выполнения работ поступает от ремонтника в единый диспетчерский центр, а затем житель получает ее в приложении «Госуслуги Москвы».

Оценки за выполненную работу и отзывы горожан сохранятся в приложениях. Отзывы будет анализировать служба качества, чтобы улучшить процесс оказания услуг.

В начале ноября к приложению планируется подключить район Ивановское.

Горожане могут оставить заявки, воспользовавшись приложением «Госуслуги Москвы», позвонив по номеру единого диспетчерского центра: +7 (495) 539-53-53 или обратившись в ГБУ «Жилищник». Диспетчеры обрабатывают заявки и передают их через приложение «МАРМИ» свободному мастеру, который приступает к выполнению работы.

Если услуга платная, сначала необходимо ее оплатить, воспользовавшись терминалом сотрудника управляющей организации. Чек приходит на адрес электронной почты или по СМС. Если заказчик удовлетворен оказанием услуги, ему нужно подписать акт выполненных работ. Мастер формирует в мобильном приложении отчет, который прикрепляется к заявке.

В будущем у горожан появится возможность увидеть стоимость услуг, статус оплаты и перечень произведенных работ в мобильном приложении, а также оплатить заявку с его помощью.

Мастер уточняет стоимость работ, используя электронный прейскурант. Бесплатные услуги также обрабатываются с применением системы «МАРМИ».