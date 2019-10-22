РИАМО - 22 окт. Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, злоумышленник убил двоих человек в ходе нападения на дом в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

«По предварительным данным, утром 22 октября в один из домов в деревне Дудкино ТиНАО города Москвы зашел мужчина и потребовал от жильцов передать ему денежные средства. Получив отказ, злоумышленник нанес ножевые ранения шестерым гражданам, двое из которых от полученных травм скончались», – отмечается в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан сотрудниками полиции и передан органам следствия.

Ранее в одном из дачных массивов в Московской области обнаружили останки подмосковного депутата, директора ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Следователи полагают, что убийство было совершено в феврале 2012 года преступной группировкой, лидером которой является криминальный авторитет Шишкан. Правоохранители считают, что депутат и ее родные могли лишиться жизни из‑за кредитов.

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