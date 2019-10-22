РИАМО - 22 окт. Международный аэропорт Домодедово в течение нескольких месяцев будет тестировать моющего робота для очистки полов, сообщил РИАМО генеральный директор МИП «Автономные технологии» Николай Потапов.

«Мы планируем для Домодедова предоставить моющего робота. На этой неделе будем договориться о начале тестирования. В течение нескольких месяцев они (администрация аэропорта - ред.) будут его тестировать, после мы получим от них обратную связь, а потом мы доработаем робота под них, так как каждое предприятие имеет свою специфику помещения. А уже после будем договариваться о дальнейшем сотрудничестве», - сказал Потапов.

Он добавил, что с представителями РЖД также ведутся переговоры о том, чтобы промышленный моющий робот в тестовом режиме начал работать на Курском вокзале.

Роботизированные помощники для аэропорта Домодедово - не новинка. В мае 2018 года там протестировали интерактивного мобильного робота-хостес, в сентябре 2018 - роботов-сортировщиков багажа.