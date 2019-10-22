РИАМО – 22 окт. В рамках международного форума «Открытые инновации» в инновационном центре «Сколково» прошла презентация московского инновационного кластера, где российские и зарубежные эксперты высоко оценили функционал и возможности кластера, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В инновационном центре «Сколково» состоялась презентация проекта «Московский инновационный кластер: маркетплейс для технопредпринимателей». Ведущие зарубежные и российские эксперты представили функционал кластера и рассказали о возможностях, которые он открывает», – говорится в сообщении.

Основатель и первый главный редактор британской версии журнала о науке и технологиях Wired Дэвид Роуэн отметил, что для каждого начинающего инновационного проекта важна поддержка. Она может выражаться в финансировании, экспертных мнениях, предоставлении площадок для пилотного тестирования и в других форматах.

«При развитии экосистемы важно учесть все сильные и слабые стороны отдельных участников и выстроить процессы для появления эмерджентных свойств системы. Магия инноваций скрывается в деталях и здесь, в Москве, создают условия для того, чтобы чудеса совершались чаще», – дополнил Роуэн.

По словам Евгения Кузнецова из компании «Орбита капитал партнерз», в Москве сконцентрировано более трети венчурных фондов страны, большое количество разрозненных сообществ, инструментов поддержки, инвесторов, проектов. В связи с этим было важно, чтобы столица пошла на консолидацию инновационной экосистемы на одной площадке.

«Московский инновационный кластер стал площадкой, на которой встречаются различные элементы инновационной экосистемы: стартапы, корпорации, отдельные специалисты, профильные эксперты, бизнес-ангелы, венчурные фонды, университеты как исследовательские центры. Задача кластера – обеспечить связность элементов без потери индивидуальности каждого. При этом кластер решает базовую проблему – это язык коммуникации, ведь у каждого он свой. Инноватор говорит о своей разработке, инвестор – о деньгах, вузы – о технологии. И тут кластер выступает переводчиком, чтобы все смогли договориться и понять друг друга», – пояснил Кузнецов.

В свою очередь генеральный партнер венчурного фонда «Фортросс венчурс» Виктор Орловский добавил, что Москва предоставляет стартаперам уникальную площадку, включающую в себя биржу мощностей.

«Во многом успех стартапа зависит от того, насколько быстро и эффективно он может подключить необходимые для себя звенья, протестировать собственную технологию и продукт, получить обратную связь от экспертов с мировым именем, рассчитать технологические характеристики будущего продукта, не прибегая к дорогостоящему тестированию», – заявил Орловский.

Инновационный кластер играет роль навигатора во всех мерах поддержки, которые действуют в городе, считает Александр Бородич из Universa Blockchain.

«Лично для меня московский инновационный кластер – это мегасервис государственной поддержки, который, с одной стороны, объединяет возможности других сервисов экосистемы, а во-вторых, сам формирует новое сообщество участников инновационной деятельности», – подчеркнул эксперт.

Деловая программа правительства Москвы на форуме «Открытые инновации» продолжится 22 и 23 октября серией интервью Cluster Talks «Москва и мир: истории успеха» и техбранчем «Умный город – площадка для IT-сообщества».

Московский инновационный кластер – один из приоритетных для столицы проектов в области новой экономики. Его задача – объединить усилия науки, производства и сопутствующих отраслей.

Платформа i.moscow будет аккумулировать возможности инновационной инфраструктуры Москвы и потенциал всех участников кластера. Она поможет найти заказчиков, партнеров и инвесторов, подходящие помещения или оборудование, недостающие комплектующие для серийного производства и многое другое.

Чтобы компании могли проверить жизнеспособность своих разработок и их соответствие заявленным требованиям, в скором времени будет запущен сервис поиска площадок для пилотного тестирования. Кроме того, резиденты кластера получат доступ более чем к 150 мерам поддержки со стороны Москвы, федеральных органов власти и институтов развития.