РИАМО – 22 окт. Более 20 детей с особенностями развития из Москвы, Подмосковья и других регионов России получили средства для реабилитации благодаря благотворительному проекту «Добрые крышечки», сообщила РИАМО руководитель проекта, вице-президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Анна Виноградова.

Проект «Добрые крышечки» стартовал в декабре 2016 года. Он направлен на помощь подопечным проекта «Близкие люди» - детям с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях. Для участия в благотворительной акции необходимо сдавать в пункты сбора пластиковые крышки от бутылок, затем крышечки передаются на переработку, а вырученные от этого средства перечисляются на счет фонда для нуждающихся детей.

«Всего сейчас собрано около 150 тонн (крышечек – ред.), выручено 3,5 миллиона рублей, оказана помощь 21 ребенку (закуплены коляски и другая реабилитационная техника). Все 3,5 миллиона рублей были направлены на благотворительность. Все деньги от заводов-переработчиков пластика используются целиком для помощи детям», - сказала Виноградова.

Она пояснила, что особенность проекта заключается в том, что нужно не только собрать крышечки, но и самостоятельно передать их на пункты сбора. В Подмосковье сбору крышек способствуют регулярные акции, посвященные раздельному сбору отходов. На сайте проекта есть календарь таких акций.

Подробно с «крышечным» движением можно познакомиться на сайте, а также в группе в соцсети «ВКонтакте» «#Добрые_крышечки».