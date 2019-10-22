РИАМО – 22 окт. В городском округе Серебряные Пруды водитель легковушки не справился с управлением и врезался в отбойник на мосту, в результате происшествия машина перевернулась, есть пострадавшие, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

«В 23:42 21 октября поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля по адресу: дорога местного значения Кашира – Кимовск – Узловая, поселок Серебряные Пруды (мост). В результате нарушения правил дорожного движения водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в отбойник, в результате чего произошло опрокидывание», – говорится в сообщении.

В результате происшествия движение на автодороге не перекрывалось, розлива топлива нет. Есть пострадавшие, дополняется в материале.