РИАМО – 22 окт, Во вторник в Москве и Подмосковье будет 13 градусов тепла, что на шесть градусов выше нормы, влажность воздуха будет уменьшаться, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По мнению столичных синоптиков, максимальная температура в Москве 22 октября составит 10-12, по области 8-13 градусов, что выше климатической нормы на шесть градусов, влажность уменьшится, но будут отмечаться колебания атмосферного давления на повышенном фоне», – говорится в сообщении.

Ветер северо-западного направления ближе к вечеру сменится юго-западным и его скорость в течение дня будет в пределах 3-8 метров в секунду.

Синоптики добавляют, что для большинства практически здоровых и не метеозависимых людей, это вполне характерные погодные условия, которые не являются для организма нагрузочными и не вызывают реакций дискомфорта.

Для лиц , остро реагирующих на погодные условия, такие колебания метеофакторов могут спровоцировать не только симптомы недомогания, но и вызвать серьезные осложнения.