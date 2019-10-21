РИАМО - 21 окт. В Москве потушили крупный пожар на складе на востоке города, в тушении участвовали более 40 единиц техники, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о возгорании по адресу: улица Амурская, 3, строение 11, поступило пожарным в 17:58. Пожар был локализован в 19:35, ликвидирован в 20:35.

«Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. В ходе тушения пожара были спасены четыре человека», — говорится в сообщении.

На момент ликвидации пожара сведений о пострадавших не поступало.