РИАМО - 21 окт. Ассоциация кластеров и технопарков России подвела итоги V Национального рейтинга технопарков, в число лучших попали пять технопарков столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Во главе рейтинга оказался «Техноспарк», который находится в Троицке, также в группу с наивысшим уровнем эффективности функционирования вошел московский технопарк «Слава», который поднялся на три позиции по сравнению с результатами 2018 года. Также высокие оценки получили технопарки «Калибр», «Строгино» и «Технополис «Москва».

«Сегодня в Москве функционируют 36 технопарков общей площадью более 2,3 миллиона квадратных метров. Снижение налоговой нагрузки для якорных резидентов может составлять до 25 процентов. Кроме того, резиденты имеют возможность претендовать на получение поддержки в форме субсидии на компенсацию затрат на приобретение оборудования, уплату лизинговых платежей или выплат по процентам», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, данные меры стимулируют инновационное развитие в малом и среднем предпринимательстве столицы.

Целью составления рейтинга технопарков является выявление и тиражирование лучших методов управления. В этом году в него вошел 41 технопарк из 22 регионов России. Наиболее эффективными признали технопарки Москвы, Самарской, Свердловской, Новосибирской, Нижегородской, Московской и Ульяновской областей, республик Татарстан и Мордовия.

Лидеров рейтинга наградят на церемонии в рамках четвертой ежегодной практической конференции «Промышленная Россия 4.0», которая пройдет 29 ноября в Москве.