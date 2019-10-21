РИАМО - 21 окт. ГСУ СК РФ по Москве проверит информацию о беспрепятственной работе притона на юге Москвы, сообщила РИАМО в понедельник старший помощник руководителя столичного управления ведомства по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

«Из сюжета федерального телеканала следует, что на юге Москвы в отдельном строении располагается интим-салон, в котором круглосуточно работают 12 женщин. Также в сюжете сообщается, что несмотря на обращения в полицию, данный салон продолжает работать и приносить доход своим владельцам», — сообщила Иванова.

Проводится доследственная проверка, будут проверены все факты, изложенные в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.