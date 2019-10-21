РИАМО - 21 окт. В городском округе Солнечногорск нарушили порядок проведения электронного аукциона на поставку и монтаж теннисных столов на набережной озера Сенеж, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу индивидуального предпринимателя на действия администрации городского округа Солнечногорск и МКУ «Закупки» муниципалитета при проведении электронного аукциона.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку индивидуального предпринимателя от участия в электронном аукционе. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и учреждения и признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной», – говорится в сообщении.

Антимонопольное ведомство выдало учреждению обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.