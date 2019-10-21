РИАМО – 21 окт. В Подмосковье запущен проект регионального Главгосстройнадзора с «ДомКлик» от Сбербанка, в его рамках на сайте DomClick.ru размещаются данные о благонадежности застройщика, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В Санкт-Петербурге на конференции по девелопменту жилой недвижимости «Время изменений» начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян вместе с исполнительным директором по работе с партнерами «ДомКлик» Александром Поповым рассказали о реализации совместного проекта Главгосстройнадзора со Сбербанком.

«Портал «ДомКлик» является самой крупной площадкой в России для решения вопросов по приобретению недвижимости от подачи заявки на жилищный кредит в Сбербанк до подачи документов по сделке на государственную регистрацию права собственности», – отмечается в сообщении.

Гарибян пояснил, что теперь в карточке любого подмосковного объекта на портале «ДомКлик» есть отметка Главгосстройнадзора.

«В случае если объект возводится без нарушений, будет стоять зеленая отметка «Жилье проверено», а вот если допущены нарушения при строительстве или застройщик имеет проблемы – будет стоять красная метка недобросовестности «Главгосстройнадзор обнаружил нарушение», – дополнил он.

Если гражданину интересно, в какой части застройщиком допущены нарушения, он может перейти с портала «ДомКлик» на сайт Главгосстройнадзора и уточнить необходимую информацию уже в надзорном органе, поясняется в материале.

В случае наличия нарушений, застройщик будет лишен аккредитации от Сбербанка и банк будет блокировать выдачу льготных ипотечных кредитов.

«Главная задача, которую мы преследовали, запуская совместный проект с порталом «ДомКлик» – не допустить появление новых обманутых дольщиков. Мы стараемся донести до общественности актуальную информацию о состоянии строящихся жилых домов в регионе и предупредить о существующих у застройщика проблемах», – заверил руководитель Главгостройнадзора Московской области.

В свою очередь исполнительный директор по работе с партнерами «ДомКлик» добавил, что запуск совместного проекта с Главгосстройнадзором является важным шагом на пути к цифровизации и прозрачности рынка недвижимости.