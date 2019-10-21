РИАМО - 21 окт. Рабочие на строительной площадке Алабушево на территории Зеленограда нашли захоронение более семи человек, сделанное, предположительно, в годы Великой Отечественной войны, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», - отметила Иванова.
Она также подчеркнула, что следователи совместно с криминалистами занялись осмотром места. Останки планируется направить на судмедэкспертизу.
Будут предприняты все возможные меры для установления родственников погибших. По итогам инициированной доследственной проверки также примут процессуальное решение.
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