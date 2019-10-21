РИАМО - 21 окт. Рабочие на строительной площадке Алабушево на территории Зеленограда нашли захоронение более семи человек, сделанное, предположительно, в годы Великой Отечественной войны, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», - отметила Иванова.

Она также подчеркнула, что следователи совместно с криминалистами занялись осмотром места. Останки планируется направить на судмедэкспертизу.

Будут предприняты все возможные меры для установления родственников погибших. По итогам инициированной доследственной проверки также примут процессуальное решение.